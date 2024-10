Figo vota l’Inter: “Sono la squadra da battere” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Campione in Portogallo, in Spagna e in Italia, conquistando anche l’Europa con una Champions League quando vestiva la maglia del Real Madrid – ma soprattutto un Pallone d’Oro, volto a confermare la caratura tecnica del calciatore. Luis Figo, in occasione dell’assegnazione e della premiazione del Pallone d’Oro 2024, torna a parlare del riconoscimento che ha vinto nel 2000. Ma ha avuto anche modo di poter rilasciare dichiarazioni – ai microfoni della Gazzetta dello Sport – in merito all’Inter, dove ha concluso la sua leggendaria carriera. Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Campione in Portogallo, in Spagna e in Italia, conquistando anche l’Europa con una Champions League quando vestiva la maglia del Real Madrid – ma soprattutto un Pallone d’Oro, volto a confermare la caratura tecnica del calciatore. Luis, in occasione dell’assegnazione e della premiazione del Pallone d’Oro 2024, torna a parlare del riconoscimento che ha vinto nel 2000. Ma ha avuto anche modo di poter rilasciare dichiarazioni – ai microfoni della Gazzetta dello Sport – in merito al, dove ha concluso la sua leggendaria carriera.

Figo sicuro: «L’Inter è ancora la squadra più forte, per battere il Napoli servirà questo»

Le parole di Luis Figo, ex calciatore portoghese dell’Inter, sulla lotta scudetto in Serie A con il Napoli. Tutti i dettagli in merito Luis Figo, ex calciatore dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta del ...

Figo: “Inter molto forte, la squadra da battere. Forza dei nerazzurri è sotto gli occhi di tutti”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore dell'Inter Figo ha parlato dei nerazzurri presenti al Pallone d'Oro e della stagione ...

Figo fa le carte allo Scudetto: «Inter la più completa, Napoli forte. Voglio proprio vedere se la Juve…»

Figo fa le carte allo Scudetto: le dichiarazioni dell’ex calciatore portoghese sulla sfida in Serie A per la conquista del titolo. Le sue parole Alla Gazzetta dello Sport, Figo ha così parlato della l ...

Figo: “L’Inter la più completa. Su Napoli e Juve…”

Visualizzazioni: 37 L’ex pallone d’oro si è espresso sul campionato di Serie A e su chi, per lui, è la squadra da battere. Leggi con noi le parole di Figo. Figo, nella sua intervista rilasciata alla G ...