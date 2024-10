Festa d'autunno in Piazza del Carmine (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Domenica 10 novembre in Piazza del Carmine si svolgerà la Festa d'autunno 2024. Dalle 9 alle 18 in Piazza troverete banchi alimentari biologici con sapori buoni e autentici, banchi di artigianato artistico, musica dal vivo e attività per grandi e piccini. Firenzetoday.it - Festa d'autunno in Piazza del Carmine Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Domenica 10 novembre indelsi svolgerà lad'2024. Dalle 9 alle 18 introverete banchi alimentari biologici con sapori buoni e autentici, banchi di artigianato artistico, musica dal vivo e attività per grandi e piccini.

