Dilei.it - Federica Sabatini in Don Matteo 14: “Giulia è casinista. Con Raoul Bova, benissimo”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)è una delle new entry di Don14 dove interpretaMezzanotte, la sorella “scomoda” di Don Massimo, alias. Ed è già entrata nel cuore dei telespettatori che fanno il tifo per lei. Anzi c’è chi spera che trae il nuovo capitano, che ha il volto di Eugenio Mastrandrea, scoppi l’amore. Donè una delle serie più longeve e di successo della Rai eci ha raccontato che cosa significa entrare a farne parte, sperando di ritornare anche in una quindicesima stagione. Ma intanto concentriamoci su quello che sta accadendo in queste puntate a Don Massimo,e al Maresciallo Cecchini (Nino Frassica). L’appuntamento con Don14 è in prima serata su Rai 1 il giovedì.