Lopinionista.it - Dl Albania, Salvini: “Ennesima sentenza di un giudice comunista”

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA – La decisione del tribunale di Bologna, che ha rinviato alla Corte di Giustizia europea il cosiddetto decretoper chiedere quale sia il parametro su cui individuare i cosiddetti Paesi sicuri, è “l’antitaliana da parte di un”. Lo afferma in un video su Instagram il vicepremier e leader della Lega Matteo. “Per carità – prosegue– siamo in democrazia e nel 2024 tutti hanno diritto di sentirsi comunisti Per me è un po’ fuori dal tempo, ma ognuno crede nelle idee che ritiene.