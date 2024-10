Crotone-Benevento, i convocati di Auteri (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 12^ giornata del campionato di Serie C Now, Crotone-Benevento. Out solo i lungodegenti Nardi e Pinato, oltre ai giovani Ciurleo e Avolio. Anteprima24.it - Crotone-Benevento, i convocati di Auteri Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetanoha diramato l’elenco dei calciatoriper la 12^ giornata del campionato di Serie C Now,. Out solo i lungodegenti Nardi e Pinato, oltre ai giovani Ciurleo e Avolio.

Calcio. Crotone-Benevento, i convocati di Mister Auteri. Ok Berra, organico al completo

Il Benevento Calcio, dopo l’allenamento odierno e prima della partenza per la Calabria, ha comunicato l’elenco dei giocatori convocati per la dodicesima gara del campionato di Serie C 2024-25 contro ...

Crotone-Benevento, probabili formazioni: turnover per Auteri?

Allo «Scida» con il medesimo interrogativo: turnover sì o no? Auteri sfoglia la margherita e valuta la situazione. Di certo, non potrà pretendere che gli stessi ...

Benevento, numeri da record per Auteri: miglior differenza reti per i sanniti

Altra settimana più che intensa per il Benevento, che dopo il derby con la Casertana, giovedì nel turno infrasettimanale renderà visita al Crotone (e lunedì ...

Benevento, vittoria di carattere: Auteri celebra la maturità della squadra e il primato in classifica

Dopo la vittoria di misura contro la Casertana, l’allenatore del Benevento, Gaetano Auteri ... e 25 punti accumulati meritatamente, Auteri si mostra ottimista per il prossimo match contro il Crotone, ...