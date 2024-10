Concorso, in mille per 9 posti in Comune a Rimini con uno stipendio da 2.100 euro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rimini, 30 ottobre 2024 – “O la va o la spacca. Prima di entrare a fare il test niente ripasso, ormai quello che è fatto è fatto”. A parlare è Andrea Marinelli, uno dei più di mille candidati che sono stati ammessi al Concorso pubblico per i nove posti da istruttore amministrativo in Comune e in provincia. Una fiumara di possibili impiegati della pubblica amministrazione che ieri hanno lottato con le unghie e con i denti contro quaranta quesiti a risposta multipla su cultura generale, inglese ed informatica. L’aula prescelta per il test è stato il palasport Flaminio, la casa dell’Rbr, che per l’occasione si è trasformata in un’enorme classe di scuola in cui gli ‘alunni’ provenienti da tutta Italia si sono cimentati nella prova, suddivisi in due turni. I primi a presentarsi sono stati quelli delle 11.30 e degli 823 ammessi sono arrivati in 488; mentre alle 15. Ilrestodelcarlino.it - Concorso, in mille per 9 posti in Comune a Rimini con uno stipendio da 2.100 euro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – “O la va o la spacca. Prima di entrare a fare il test niente ripasso, ormai quello che è fatto è fatto”. A parlare è Andrea Marinelli, uno dei più dicandidati che sono stati ammessi alpubblico per i noveda istruttore amministrativo ine in provincia. Una fiumara di possibili impiegati della pubblica amministrazione che ieri hanno lottato con le unghie e con i denti contro quaranta quesiti a risposta multipla su cultura generale, inglese ed informatica. L’aula prescelta per il test è stato il palasport Flaminio, la casa dell’Rbr, che per l’occasione si è trasformata in un’enorme classe di scuola in cui gli ‘alunni’ provenienti da tutta Italia si sono cimentati nella prova, suddivisi in due turni. I primi a presentarsi sono stati quelli delle 11.30 e degli 823 ammessi sono arrivati in 488; mentre alle 15.

Rimini. Posto fisso in Comune, in mille al concorso per nove impiegati

Il posto fisso non si rifiuta mai. Soprattutto se pubblico e a tempo indeterminato. Un refrain che, passato di moda nel decennio scorso, sembra ...

Rimini, quasi mille candidati per 9 posti in Comune

Sono 488 (su 823 previsti) i candidati ammessi da tutta Italia che si sono presentati questa mattina al palazzetto dello sport Flaminio per partecipare al ‘primo turno’ del concorso indetto dal Comune ...

