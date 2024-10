Spazionapoli.it - “Come infastidire il Napoli?”, Giuntoli va contro Conte: la risposta

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cristiano, dirigente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima del fischio d’inizio del matchil Parma: le sue parole riguardano il. Ilsi gode il suo primo posto in classifica, reso ancora più blindato dopo la vittoria allo stadio San Siroil Milan. Due reti per portare a casa tre punti molto importanti, che alza ulteriormente le aspettative legate alla squadra azzurra. Adesso diventa difficile per Antonionascondersi, anche se insiste nel cercare di mantenere almeno il gruppo squadra con i piedi per terra. Vietato mollare e lasciarsi andare a facili entusiasmi: l’imperativo dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale è ben chiaro. Più volte è stato lo stessoad allentare la pressione sul suo gruppo, ribadendo che ci sono altre squadre che sono state costruite per vincere, anche per il blasone.