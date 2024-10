Cina, tre astronauti in viaggio verso stazione spaziale Tiangong (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La navicella cinese Shenzhou-19, con a bordo tre astronauti, è stata lanciata verso la stazione spaziale orbitante cinese Tiangong. Pechino ha definito un “completo successo” il lancio, mentre il Paese continua a espandere le proprie missioni di esplorazione nello spazio, con obiettivi che includono la Luna e oltre. La navicella è decollata mercoledì mattina alle 4:27 ora locale dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina, a bordo di un razzo Lunga Marcia-2F, colonna portante delle missioni spaziali cinesi con equipaggio. Il team, composto da due uomini e una donna, sostituirà gli astronauti che hanno vissuto sulla stazione spaziale Tiangong negli ultimi sei mesi. Lapresse.it - Cina, tre astronauti in viaggio verso stazione spaziale Tiangong Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La navicella cinese Shenzhou-19, con a bordo tre, è stata lanciatalaorbitante cinese. Pechino ha definito un “completo successo” il lancio, mentre il Paese continua a espandere le proprie missioni di esplorazione nello spazio, con obiettivi che includono la Luna e oltre. La navicella è decollata mercoledì mattina alle 4:27 ora locale dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della, a bordo di un razzo Lunga Marcia-2F, colonna portante delle missioni spaziali cinesi con equipaggio. Il team, composto da due uomini e una donna, sostituirà gliche hanno vissuto sullanegli ultimi sei mesi.

Cina, il lancio della navicella spaziale Shenzhou-19 con tre astronauti a bordo

La navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-19 è stata lanciata il 30 ottobre, vicino a Jiuquan, nella provincia di Gansu, Cina. Si tratta della 33ª missione del Programma ...

Cina, lanciato nuovo equipaggio verso stazione spaziale Tiangong

(LaPresse) La navicella cinese Shenzhou-19, con a bordo tre astronauti, è stata lanciata con successo verso la stazione spaziale orbitante cinese Tiangong. Pechino ha definito un “completo successo” i ...

La Cina lancia un trio di satelliti per la calibrazione e la misurazione dei radar terrestri

Alla fine di questo mese, la Cina dovrebbe inviare tre astronauti alla stazione spaziale Tiangong. Il nome della missione è Shenzhou-19 e probabilmente ne sapremo di più nella prossima settimana. Chi ...

La Cina vuole diventare una potenza aerospaziale entro il 2050

La Cina punta alla leadership mondiale nella scienza dello spazio entro il 2050, consolidando i grandi passi in avanti fatti nell'esplorazione tra gli astronauti mandati sulla sua stazione orbitale e ...