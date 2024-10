“Chi ne è affetto può diventare aggressivo, disinibito o rinchiudersi in se stesso. Ogni anno ci sono 12 mila nuovi casi”: che cos’è la demenza frontotemporale, la malattia di Bruce Willis (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due anni fa è stata diagnosticata all’attore americano Bruce Willis una demenza frontotemporale. Una patologia neurodegenerativa che lo vede in questo momento in una fase in cui non migliora, né peggiora. La sua ex moglie Demi Moore, che gli resta vicino in questo delicato periodo della sua vita, ha spiegato all’Hamptons International Film Festival che “la malattia è ciò che è. E penso che si debba accettare profondamente”. Oggi Moore non pensa più al suo ex marito com’era una volta: “Quando ti aggrappi a ciò che è stato, penso che sia una partita persa. Ma quando ti presenti per incontrarli dove sono, c’è grande bellezza e dolcezza”. Che cos’èParliamo di una malattia che in Italia interessa circa 40mila le persone. Le diagnosi Ogni anno sono 12 mila nel mondo e se ne prevedono 150 milioni entro il 2050. Chi colpisce di più? Nel 70% dei casi le persone al di sotto dei 65 anni di età. Ilfattoquotidiano.it - “Chi ne è affetto può diventare aggressivo, disinibito o rinchiudersi in se stesso. Ogni anno ci sono 12 mila nuovi casi”: che cos’è la demenza frontotemporale, la malattia di Bruce Willis Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due anni fa è stata diagnosticata all’attore americanouna. Una patologia neurodegenerativa che lo vede in questo momento in una fase in cui non migliora, né peggiora. La sua ex moglie Demi Moore, che gli resta vicino in questo delicato periodo della sua vita, ha spiegato all’Hamptons International Film Festival che “laè ciò che è. E penso che si debba accettare profondamente”. Oggi Moore non pensa più al suo ex marito com’era una volta: “Quando ti aggrappi a ciò che è stato, penso che sia una partita persa. Ma quando ti presenti per incontrarli dove, c’è grande bellezza e dolcezza”. CheParliamo di unache in Italia interessa circa 40le persone. Le diagnosi12nel mondo e se ne prevedono 150 milioni entro il 2050. Chi colpisce di più? Nel 70% deile persone al di sotto dei 65 anni di età.

