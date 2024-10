Dilei.it - Chi è Linda Pani, la nuova Professoressa de L’Eredità

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bella e talentuosa,si sta facendo sempre più spazio nel mondo dello spettacolo. Nel 2024 ha ottenuto il ruolo di. Un traguardo molto importante per la carriera di questa giovane attrice, conduttrice e modella, che ha iniziato a muovere i primi passi partecipando a Miss Italia poco più che maggiorenne. Da allora una strada tutta in salita, che sta affrontando con grande tenacia e determinazione, pronta a conquistare il suo posto al sole. Chi èClasse 1999, nata a Venezia ma cresciuta in provincia di Treviso,ha sempre sognato, fin da bambina, di affermarsi come artista. È diplomata al liceo linguistico e parla fluentemente inglese, russo e spagnolo. Nel 2017, a soli 18 anni, ha partecipato a Miss Italia, dove si è distinta per la simpatia e la parlantina, tanto da conquistare lafascia di Miss Italia Social.