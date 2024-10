Cgil e Uil contro la Manovra: “Sciopero generale il 29 novembre” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Appena qualche giorno fa è arrivata la convocazione dei sindacati a Palazzo Chigi sulla Manovra. Ma quando Cgil e Uil martedì prossimo si siederanno al tavolo col governo lo faranno agguerriti più che mai. Perché su quel tavolo ieri hanno deciso che metteranno l’arma più affilata che ha in tasca il sindacato: lo Sciopero generale. I leader di Cgil, Maurizio Landini, e di Uil, Pierpaolo Bombardieri, hanno proclamato 8 ore di Sciopero generale, con manifestazioni territoriali, per venerdì 29 novembre. Le motivazioni dello Sciopero di Cgil e Uil: Manovra inadeguata I due sindacati scendono in piazza per chiedere di “cambiare” la Manovra, considerata del tutto “inadeguata a risolvere i problemi del Paese” e per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. Lanotiziagiornale.it - Cgil e Uil contro la Manovra: “Sciopero generale il 29 novembre” Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Appena qualche giorno fa è arrivata la convocazione dei sindacati a Palazzo Chigi sulla. Ma quandoe Uil martedì prossimo si siederanno al tavolo col governo lo faranno agguerriti più che mai. Perché su quel tavolo ieri hanno deciso che metteranno l’arma più affilata che ha in tasca il sindacato: lo. I leader di, Maurizio Landini, e di Uil, Pierpaolo Bombardieri, hanno proclamato 8 ore di, con manifestazioni territoriali, per venerdì 29. Le motivazioni dellodie Uil:inadeguata I due sindacati scendono in piazza per chiedere di “cambiare” la, considerata del tutto “inadeguata a risolvere i problemi del Paese” e per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali.

