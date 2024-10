Centinaia di vespe e il ballo del nonno al funerale del nipote: lo struggente addio al 15enne morto in un incidente (VIDEO) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Quanta me ne hai fatta scoprire. La ballavo e non sentivo stanchezza”. E’ struggente il tentativo di esorcizzare il devastante dolore che prova. Quello per l’improvvisa, tragica scomparsa del nipote, di Kevin, la vita spezzata a 15 anni da un incidente stradale. nonno Gino balla al termine del funerale, balla come se Kevin fosse ancora lì, a divertirsi con lui ascoltando musica techno. Il 15enne era in sella alla sua Vespa 50 azzurra quando, mentre raggiungeva l’istituto agrario Sartori di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, un’auto gli ha tagliato la strada. Kevin ha perso il controllo a causa della manovra azzardata e non ha avuto scampo. Circa 1500 le persone che hanno partecipato al funerale nella chiesa di Salvatronda. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Quanta me ne hai fatta scoprire. La ballavo e non sentivo stanchezza”. E’il tentativo di esorcizzare il devastante dolore che prova. Quello per l’improvvisa, tragica scomparsa del, di Kevin, la vita spezzata a 15 anni da unstradale.Gino balla al termine del, balla come se Kevin fosse ancora lì, a divertirsi con lui ascoltando musica techno. Ilera in sella alla sua Vespa 50 azzurra quando, mentre raggiungeva l’istituto agrario Sartori di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, un’auto gli ha tagliato la strada. Kevin ha perso il controllo a causa della manovra azzardata e non ha avuto scampo. Circa 1500 le persone che hanno partecipato alnella chiesa di Salvatronda.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L’addio a Kevin Gentilin, ilballa la techno al funerale del 15enne morto in Vespa: “Danzavamo insieme …; Il feretro di Kevin scortato da decine die moto: «Resterai nei nostri cuori»; A3 News – Treviso; Kevin Gentilin morto a 15 anni,Gino balla la techno al funerale: «La tua musica mi faceva impazzire»; Castelfranco, ildelal funerale di Kevin Gentilin; Tributo a Kevin Gentilin:die scooter per l’ultimo saluto; Leggi >>>

Balla la techno al funerale del nipote. Il commovente addio del nonno: “La tua musica mi faceva impazzire”

(repubblica.it)

Il ragazzino investito da un’auto oltre che per le moto aveva la passione per la danza e spesso andava in discoteca ...

Il ballo di nonno Gino davanti alla bara di Kevin, amatissimo nipote

(vanityfair.it)

Sulle note della techno, la musica con cui si erano divertiti insieme, in discoteca, ha voluto dare l’ultimo saluto al quindicenne, morto venerdì scorso, in un incidente, mentre andava a scuola ...

CASTELFRANCO VENETO | L’ULTIMO VIAGGIO DI KEVIN SCORTATO DA CENTINAIA DI VESPE. IL BALLO DI NONNO GINO

(antennatre.medianordest.it)

Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...

Studente di 15 anni morto mentre va a scuola: il ballo del nonno di fronte alla bara

(today.it)

"La tua techno mi faceva impazzire", scrive il nonno di Kevin Gentilin, morto in un terribile schianto in Vespa. L'omaggio al nipote con una danza scatenata davanti al feretro ...