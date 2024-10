Caso Montante, in Cassazione cade l'accuda di associazione a delinquere (Di mercoledì 30 ottobre 2024) cade l’accusa di associazione a delinquere , con la formula perché il fatto non sussiste, per l'ex presidente di Confindustria Sicilia , Antonello Montante (condannato a 8 anni in appello) e altri due imputati nell’inchiesta su presunte attività di dossieraggio. Lo hanno deciso i giudici di Cassazione che hanno fatto cadere le accuse anche per i reati di rivelazione del segreto di ufficio e di Feedpress.me - Caso Montante, in Cassazione cade l'accuda di associazione a delinquere Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 30 ottobre 2024)l’accusa di, con la formula perché il fatto non sussiste, per l'ex presidente di Confindustria Sicilia , Antonello(condannato a 8 anni in appello) e altri due imputati nell’inchiesta su presunte attività di dossieraggio. Lo hanno deciso i giudici diche hanno fattore le accuse anche per i reati di rivelazione del segreto di ufficio e di

Caso Montante, in Cassazione cade associazione delinquere

Cade l'accusa di associazione a delinquere, con la formula perché il fatto non sussiste, per l'ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante (condannato a 8 anni in appello) e altri due i ...

Antonello Montante: la Cassazione decide sul destino del simbolo della "finta" antimafia

Oggi la Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sul caso di Antonello Montante ... accusato di far parte del "cerchio magico" di Montante, ma le accuse nei suoi confronti sono anch'esse cadute ...

Caso Montante, slitta a fine mese la sentenza della Cassazione

La Cassazione ha rinviato al 30 ottobre la sentenza del processo nei confronti dell’ex leader di Confindustria Sicilia Antonello Montante. In appello era stato condannato a 8 anni. L’imprenditore è ...

Processo Montante, la Cassazione rinvia la sentenza al 30 ottobre

Rinviata al 30 ottobre dalla Cassazione la sentenza del processo nei confronti dell’ex leader di Confindustria Sicilia Antonello Montante. In appello era stato condannato a 8 anni. L ...