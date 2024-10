Casertana-Altamura, Iori: "Quattro calciatori assenti e due da valutare, dobbiamo compattarci. Ho un rammarico..." (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Casertana torna in campo per il turno infrasettimanale. Dopo la sconfitta di Benevento, la squadra rossoblù attende l'Altamura allo Stadio Pinto. Mister Manuel Iori presenta il match: "Indisponibili? Abbiamo fuori Mancini che dovrà restare ai box per tanto tempo. Heinz non recupererà per un Casertanews.it - Casertana-Altamura, Iori: "Quattro calciatori assenti e due da valutare, dobbiamo compattarci. Ho un rammarico..." Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Latorna in campo per il turno infrasettimanale. Dopo la sconfitta di Benevento, la squadra rossoblù attende l'allo Stadio Pinto. Mister Manuelpresenta il match: "Indisponibili? Abbiamo fuori Mancini che dovrà restare ai box per tanto tempo. Heinz non recupererà per un

Casertana-Altamura, probabili formazioni: Heinz non recupera

(ilmattino.it)

Ancora in stallo la prevendita dei biglietti per la gara di domani alle 18.30 contro l'Altamura. La Casertana attende notizie dal Gos che a sua volta deve recepire le determinazioni ...

Casertana, Iori: "Peccato aver preso gol tutti schierati. Se non finalizzi è dura"

(tuttoc.com)

Manuel Iori, tecnico della Casertana, è intervenuto ai microfoni di Raisport al termine del derby perso in casa del Benevento: "Siamo arrivati in emergenza, l'abbiamo finita anche peggio, Bacchetti ha ...

Casertana, Iori: “C’è tanto rammarico, l’avevamo preparata così ma siamo in emergenza”

(tvsette.net)

Il tecnico della Casertana, dopo la nel derby di questo pomeriggio contro il Benevento, ha preso parte alla consueta conferenza stampa post-gara. Ecco, di seguito, l’analisi di Manuel Iori dalla ...

Benevento-Casertana, parla Iori: «Serve gara perfetta»

(ilmattino.it)

Derby a elevato coefficiente di difficoltà per la Casertana, oggi ospite della lanciatissima capolista Benevento. Il successo di lunedì sulla Cavese ha dissipato solo in parte ...