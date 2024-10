Campari crolla in Borsa dopo i conti (-13%) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avvio shock per Campari a Piazza Affari. il titolo degli aperitivi cede il 13% a 6,75 euro ad azione dopo che i risultati del terzo trimestre e le previsioni sull'esercizio 2024, diffuse ieri a mercati chiusi, hanno deluso il mercato. Quotidiano.net - Campari crolla in Borsa dopo i conti (-13%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avvio shock pera Piazza Affari. il titolo degli aperitivi cede il 13% a 6,75 euro ad azioneche i risultati del terzo trimestre e le previsioni sull'esercizio 2024, diffuse ieri a mercati chiusi, hanno deluso il mercato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Campari crolla in Borsa dopo i conti (-13%); Campari crolla in Borsa dopo i conti (-13%); Campari crolla in Borsa dopo i conti (-13%); Campari e Moncler in rosso in Borsa dopo i conti; Campari crolla in Borsa dopo i conti (-13%); Campari crolla in borsa dopo le dimissioni a sorpresa dell’ad Matteo Fantacchiotti (-5%); Leggi >>>

Campari crolla in Borsa dopo i conti (-13%)

(ansa.it)

Avvio shock per Campari a Piazza Affari. il titolo degli aperitivi cede il 13% a 6,75 euro ad azione dopo che i risultati del terzo trimestre e le previsioni sull'esercizio 2024, diffuse ieri a ...

Campari, lascia il ceo Fantacchiotti: “Motivi personali”. E il titolo crolla in Borsa

(msn.com)

Ad annunciarlo è stata la stessa azienda in una nota e ad apertura di Borsa il titolo ha fatto ... ha ricordato il presidente di Campari, Luca Garavoglia, dopo aver espresso il suo rammarico ...

L’ad si dimette, Campari crolla in Borsa

(msn.com)

Scossa al vertice di Campari. Matteo Fantacchiotti si è dimesso con effetto immediato da amministratore delegato e consigliere del gruppo che produce l’Aperol. L’uscita di scena arriva a ...

Campari, nei 9 mesi del 2024 l’utile ante imposte cala a 423 milioni di euro

(corriere.it)

La performance delle vendite nette nei nove mesi è stata influenzata in particolare la debolezza macroeconomica, il maltempo, la pressione sul reddito ...