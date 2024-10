Cade in bici mentre va in spiaggia e rimane invalido, il racconto in tv: "Ancora nessun risarcimento" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sta sollevando molte reazioni il servizio andato in onda martedì mattina sul tg Studio Aperto (Italia 1) che riguarda la storia di un uomo, Massimo, rimasto vittima di un incidente in bici che gli ha causato gravi conseguenze fisiche e mentali. Secondo quanto riportato dal telegiornale tutto Ravennatoday.it - Cade in bici mentre va in spiaggia e rimane invalido, il racconto in tv: "Ancora nessun risarcimento" Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sta sollevando molte reazioni il servizio andato in onda martedì mattina sul tg Studio Aperto (Italia 1) che riguarda la storia di un uomo, Massimo, rimasto vittima di un incidente inche gli ha causato gravi conseguenze fisiche e mentali. Secondo quanto riportato dal telegiornale tutto

Studentessa in bici travolta da un'auto mentre va a scuola: è gravissima

Lotta tra la vita e la morte una studentessa minorenne che oggi, 28 ottobre, attorno alle 7.30 del mattino, mentre stava percorrendo in bicicletta via San Polo a Sant'Angelo di Piove di ...

Grave incidente per una studentessa in bici investita da un’auto mentre va a scuola. Dove e cos’è successo

Grave incidente a Sant'Angelo di Piove di Sacco: una studentessa in bicicletta è stata investita da un'auto. Le sue condizioni sono critiche e la comunità ...

Eleonora Chinello investita e uccisa a 14 anni da un'auto mentre va a scuola in bicicletta: tragedia a Padova

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - È morta Eleonora Chinello, la studentessa di 14 anni che oggi, 28 ottobre, attorno alle 7.30 del mattino, mentre stava percorrendo in ...

Studentessa di 14 anni investita da un'auto mentre va a scuola in bici: morta Eleonora Chinello. È il quarto caso da settembre

L'investimento a Sant'Angelo di Piove di Sacco, poi il ricovero d'urgenza all'ospedale di Padova. In città, in poche settimane, tre giovanissimi hanno perso la vita sulla strada da casa alla classe ...