Cadavere trovato decapitato: la soluzione del giallo in una banconota (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una banconota per risolvere il giallo del Cadavere decapitato ritrovato da due cacciatori nei boschi di Nave. Si tratterebbe di una cartamoneta dello Sri Lanka, su cui potrebbero esserci delle tracce di Dna riconducibili alla persona scomparsa e trovata morta: le indagini, affidate ai carabinieri Bresciatoday.it - Cadavere trovato decapitato: la soluzione del giallo in una banconota Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Unaper risolvere ildelrida due cacciatori nei boschi di Nave. Si tratterebbe di una cartamoneta dello Sri Lanka, su cui potrebbero esserci delle tracce di Dna riconducibili alla persona scomparsa e trovata morta: le indagini, affidate ai carabinieri

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cadavere trovato decapitato: la soluzione del giallo in una banconota; Nave, da una banconota l’identificazione del corpo trovato nel bosco?; Ancora senza identità il cadavere decapitato trovato nei boschi di Nave; Trovato cadavere senza testa nei pressi del cimitero di Duino Aurisina: potrebbe essere di Cinzia Pecikar; Val Pusteria, trovato un cadavere vicino a Vandoies: cadavere semi decapitato, ipotesi omicidio; Orrendo ritrovamento a Stintino, un cadavere decapitato adagiato sugli scogli; Leggi >>>

Ancora senza identità il cadavere decapitato trovato nei boschi di Nave foto

(quibrescia.it)

Il cadavere è stato trovato il 6 ottobre scorso ... e resta l’interrogativo, non di facile soluzione, su chi possa essere la persona che avrebbe scelto di morire in quel modo ed in quel luogo.

Tremenda scoperta: trovato il cadavere semi decapitato di un giovane

(msn.com)

La scoperta del corpo di un giovane semi decapitato: i fatti Il ritrovamento – come riportato da Rai News , è avvenuto in un’area di alpeggio a circa 1.600 metri di altitudine , nei pressi di ...

Il cadavere di un uomo trovato nel bosco, con la testa mozzata e incastrata a un ramo

(today.it)

Un ritrovamento shock che resta, in attesa degli esiti dell'autopsia, un mistero. Per gli inquirenti è impossibile dare un nome al cadavere decapitato trovato, domenica pomeriggio (6 ottobre), nei ...

Trovato un cadavere decapitato con la testa incastrata a un ramo: l’orrore nel bosco

(newsmondo.it)

Macabra scoperta nei boschi di Nave (Brescia): trovato un cadavere decapitato in avanzato stato di decomposizione. Il ritrovamento di un cadavere nei boschi di Nave, in provincia di Brescia, ha ...