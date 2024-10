BBC e Sky firmano un accordo storico per estendere le trasmissioni WSL (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 2024-10-30 17:58:07 Ecco quanto riportato poco fa: BBC Sport si è assicurata un nuovo contratto quinquennale per trasmettere la Women’s Super League (WSL), estendendo la sua copertura fino alla stagione 2029-2030. In base a questo accordo, la BBC trasmetterà 21 partite WSL di alto livello ogni stagione. A partire dalla stagione 2025-26, 14 di questi giochi saranno esclusivi per la televisione della BBC, mentre altri sette saranno disponibili su BBC iPlayer e altre piattaforme digitali. Oltre alla copertura televisiva, alcune partite della WSL saranno accessibili tramite BBC Radio 5 Live, BBC Sounds e varie stazioni radio locali della BBC. Momenti salienti, obiettivi e clip di ogni partita della WSL saranno forniti sul sito web, sull’app e sui canali dei social media della BBC Sport. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 2024-10-30 17:58:07 Ecco quanto riportato poco fa: BBC Sport si è assicurata un nuovo contratto quinquennale per trasmettere la Women’s Super League (WSL), estendendo la sua copertura fino alla stagione 2029-2030. In base a questo, la BBC trasmetterà 21 partite WSL di alto livello ogni stagione. A partire dalla stagione 2025-26, 14 di questi giochi saranno esclusivi per la televisione della BBC, mentre altri sette saranno disponibili su BBC iPlayer e altre piattaforme digitali. Oltre alla copertura televisiva, alcune partite della WSL saranno accessibili tramite BBC Radio 5 Live, BBC Sounds e varie stazioni radio locali della BBC. Momenti salienti, obiettivi e clip di ogni partita della WSL saranno forniti sul sito web, sull’app e sui canali dei social media della BBC Sport.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Guerra Ucraina, Casa Bianca: fondi finiti, stop ad aiuti a Kiev; Medvedev: truppe Gb a Kiev sono dichiarazione di guerra a Mosca; De Agostini Editore eStudiosundi distribuzione internazionale per la serie per ragazzi “New School”; Leggi >>>

Rai e Sky firmano un accordo pluriennale: RaiPlay è ora disponibile anche su Sky Q

(engage.it)

Rai e Sky hanno siglato un accordo pluriennale grazie al quale l’app RaiPlay è ora disponibile anche sulla piattaforma Sky Q. Gli abbonati Sky con Sky Q - via satellite o via internet – potranno ...

SKY - Rinnovo Kvara, non c'è accordo: potrebbe non firmare e partire nel 2025

(areanapoli.it)

Francesco Modugno, che per Sky segue proprio il club azzurro in qualità ... "Il rinnovo Kvara va per le lunghe? Manca l'accordo? L'accordo non c'è - afferma Modugno - ma il dialogo resta aperto ...

Sciopero Attori Hollywood: firmato accordo preliminare

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Turismo enogastronomico, firmato un accordo

(toscanaeconomy.it)

Toscana Promozione Turistica e AIS Toscana firmano accordo per promuovere e valorizzare il turismo enogastronomico, la cultura del vino di qualità Arrivare alla definizione di un programma di ...