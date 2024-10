Aversa, incendio al bar Etòile: resterà chiuso per alcune settimane (Di mercoledì 30 ottobre 2024) incendio questa notte al bar Etòile di Aversa, uno dei luoghi di ritrovo della movida normanna. Il rogo è stato probabilmente innescato da un corto circuito: le fiamme si sono poi progressivamente propagate al bancone e una parte del locale commerciale. Aversa, incendio al bar Etòile: resterà chiusi per alcune settimane Sul posto, poco dopo L'articolo Aversa, incendio al bar Etòile: resterà chiuso per alcune settimane Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Aversa, incendio al bar Etòile: resterà chiuso per alcune settimane Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)questa notte al bardi, uno dei luoghi di ritrovo della movida normanna. Il rogo è stato probabilmente innescato da un corto circuito: le fiamme si sono poi progressivamente propagate al bancone e una parte del locale commerciale.al barchiusi perSul posto, poco dopo L'articoloal barperTeleclubitalia.

