Alluvione a Valencia il racconto | “In alcune città è stato un disastro le persone sono sotto shock”

A Fanpage.it Paloma, guida turistica che vive e lavora a Valencia, ha raccontato quanto accaduto nelle scorse ore nel sud-est della Spagna. Nella Comunità Valenciana e in Andalucia un'intensa perturbazione ha causato inondazioni e la morte di decine di persone: "Macchine distrutte e abbandonate in strada, in alcuni comuni non ci sono acqua e luce".

“Sembrava uno tsunami ma nessun avvertimento”, il racconto dei superstiti dell’alluvione a Valencia

Il racconto dei superstiti dell’alluvione a Valencia è unanime, nessuno era stato avvisato e nessuno si aspettava quanto accaduto. La furia dell’acqua ha colto di sorpresa persone che uscivano regolar ...

Valencia sommersa: quando la “V” della tempesta si trasforma in tragedia, il racconto della scienziata Serena Giacomin

La fisica Serena Giacomin spiega le cause del fenomeno estremo che ha colpito Valencia e perché il cambiamento climatico lo rende pericoloso ...

Le impressionanti immagini che raccontano “l’alluvione del secolo” a Valencia | La gallery

Alluvione a Valencia, oltre 72 morti: «In 8 ore la pioggia di un anno». Può accadere anche in Italia? L'esperto spiega le zone a rischio

Dana, il fenomeno meteorologico che in queste ore sta colpendo la Spagna con piogge torrenziali, soprattutto a Sud e a Est del Paese, è particolarmente pericolosa poiché è ...