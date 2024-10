Anteprima24.it - Aggressione durante il lockdown: condanne per padre e figlio ristoratori

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSentenza di primo grado per il caso diavvenuto a Guardia Sanframondi in pieno, il 1° maggio 2020. Il giudice Telaro ha emesso leper Antonio Rubbo, 33 anni, e suoAlfonso, 60 anni, entrambi ristoratori e imputati in questa vicenda che ha visto vittima un loro concittadino e collega, un ristoratore 35enne. Antonio Rubbo è stato condannato a 3 anni e 1 mese di reclusione con l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per lesioni e minacce nei confronti del 35enne, rappresentato in giudizio dall’avvocato Antonio Di Santo. AlAlfonso, difeso insieme aldall’avvocato Silvio Falato, è stata invece inflitta una multa di 800 euro per minacce. Inoltre, è stato disposto il risarcimento dei danni alla parte civile, da definirsi in una sede separata.