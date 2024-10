Tredicenne andava in giro con una mannaia di 27 centimetri: denunciato (Di martedì 29 ottobre 2024) C’è sgomento a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli dopo la notizia che un ragazzino di 13 anni è stato denunciato perché girava per strada con una mannaia da cucina lunga 27 centimetri.Leggi anche: Verona, uomo aggredisce poliziotti con un coltello: ucciso da un agente La scoperta incredibile dei carabinieri A scoprirlo sono stati i carabinieri della tenenza di Cercola nel corso di alcuni controlli nei pressi di una sala scommesse di via Massa. Vedendo arrivare i militari, alcuni ragazzini hanno provato a scappare. Ma due di loro, minorenni di 14 e 13 anni, sono stati fermati e perquisiti. Nelle tasche del 14enne è stato rinvenuto un coltello a scatto lungo 22 centimetri, mentre il 13enne è stato trovato in possesso della mannaia. I due sono stati denunciati e poi affidati ai rispettivi genitori. Thesocialpost.it - Tredicenne andava in giro con una mannaia di 27 centimetri: denunciato Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 29 ottobre 2024) C’è sgomento a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli dopo la notizia che un ragazzino di 13 anni è statoperché girava per strada con unada cucina lunga 27.Leggi anche: Verona, uomo aggredisce poliziotti con un coltello: ucciso da un agente La scoperta incredibile dei carabinieri A scoprirlo sono stati i carabinieri della tenenza di Cercola nel corso di alcuni controlli nei pressi di una sala scommesse di via Massa. Vedendo arrivare i militari, alcuni ragazzini hanno provato a scappare. Ma due di loro, minorenni di 14 e 13 anni, sono stati fermati e perquisiti. Nelle tasche del 14enne è stato rinvenuto un coltello a scatto lungo 22, mentre il 13enne è stato trovato in possesso della. I due sono stati denunciati e poi affidati ai rispettivi genitori.

