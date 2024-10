Torrette, raffica di colpi. Furti ai pazienti ricoverati. Condannato il ladro seriale (Di martedì 29 ottobre 2024) Mentre i pazienti ricoverati venivano portati a fare esami o in sala operatoria c’era chi si introduceva nelle loro camere, lasciate prive di qualsiasi controllo, per rubare borselli, bancomat, denaro e persino cellulari. Nel conto dell’Arsenio Lupin dell’ospedale erano finiti anche dei dipendenti del nosocomio. Una scia di Furti avvenuti il 2017 e il 2018, a Torrette, che riguardò diversi reparti, Cardiologia, Cardiochirurgia, Pneumologia, Medicina generale. Gli effetti personali rimanevano incustoditi negli armadietti o nei comodini e un 65enne ne avrebbe approfittato. L’uomo è finito a processo per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito, davanti al giudice Corrado Ascoli che ieri mattina lo ha Condannato a tre anni e sei mesi definendolo, nella lettura del dispositivo, "un delinquente professionale". Ilrestodelcarlino.it - Torrette, raffica di colpi. Furti ai pazienti ricoverati. Condannato il ladro seriale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Mentre ivenivano portati a fare esami o in sala operatoria c’era chi si introduceva nelle loro camere, lasciate prive di qualsiasi controllo, per rubare borselli, bancomat, denaro e persino cellulari. Nel conto dell’Arsenio Lupin dell’ospedale erano finiti anche dei dipendenti del nosocomio. Una scia diavvenuti il 2017 e il 2018, a, che riguardò diversi reparti, Cardiologia, Cardiochirurgia, Pneumologia, Medicina generale. Gli effetti personali rimanevano incustoditi negli armadietti o nei comodini e un 65enne ne avrebbe approfittato. L’uomo è finito a processo per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito, davanti al giudice Corrado Ascoli che ieri mattina lo haa tre anni e sei mesi definendolo, nella lettura del dispositivo, "un delinquente professionale".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Febbre del Nilo : ricoverati altri 2 pazienti a Salerno

(Salernotoday.it)

Ancora casi di febbre del Nilo, nel salernitano: segnalati altri due pazienti con l'infezione, entrambi ricoverati in isolamento all’ospedale Ruggi. Tra le persone già ricoverate, un 60enne di Roccadaspide, in via di miglioramento, e un 70enne di ...

Al via in Aoup la consulenza infermieristica diabetologica per pazienti ricoverati

(Pisatoday.it)

E’ iniziato in Aoup nei giorni scorsi il progetto di consulenza infermieristica diabetologica da parte degli infermieri degli ambulatori dell’Unità operativa Diabetologia e malattie metaboliche al presidio ospedaliero di Cisanello, con il gruppo ...

Furti, incursioni a raffica in bar e tabacchi. Zamparelli: “Categoria esasperata, danni enormi”

(ilsannioquotidiano.it)

Ancora bar tabacchi nel mirino dei ladri in città. Due colpi fotocopia ai due estremi del capoluogo. Il primo in via Nenni, nella zona alta; l’altro in via Vitelli, nel rione Libertà.

Colpi a raffica nei negozi. Rubano televisori e superalcolici. Un arresto e una denuncia

(lanazione.it)

Uno dei due era stato già condannato per furto . Un algerino di 53 anni e un ... e avevano bloccato ladri che avevano messo a segno colpi ai danni di un’attività commerciale di Ospedalicchio ...

Torino, paura in Collina. Furti a raffica nelle ville vip e, negli ultimi due anni, anche 2 omicidi

(torino.corriere.it)

Il quartiere chic oltre il Po sempre più bersagliato da bande organizzate che spesso sfruttano basisti bene informati per depredare ville e appartamenti ...

'Modena, furti a raffica nei condomini: la sicurezza è un'emergenza'

(lapressa.it)

Rossini: 'Colpi in via Tiraboschi, Buon Pastore, Barbieri. Si è trattato, da quanto riferiscono i residenti, di furti anche di materiale di consumo quotidiano' ...