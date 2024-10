Strangolato dal compagno di cella, 22enne chiede il giudizio abbreviato (Di martedì 29 ottobre 2024) Accusato di omicidio volontario, ha chiesto il giudizio abbreviato Tsvetkov Krasimir Ilyianov. Il 22enne bulgaro avrebbe Strangolato il compagno di cella Alessandro Salvaggio nel carcere viterbese di Mammagialla. Così è saltata la prima udienza del processo prevista per ieri, lunedì 28 ottobre Viterbotoday.it - Strangolato dal compagno di cella, 22enne chiede il giudizio abbreviato Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Accusato di omicidio volontario, ha chiesto ilTsvetkov Krasimir Ilyianov. Ilbulgaro avrebbeildiAlessandro Salvaggio nel carcere viterbese di Mammagialla. Così è saltata la prima udienza del processo prevista per ieri, lunedì 28 ottobre

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Strangolò il compagno di cella. La Procura chiede il processo con il “giudizio immediato“

(msn.com)

Per questo aveva strangolato il compagno di cella prima con i lacci delle scarpe, poi con una cintura dell’accappatoio, poi colpito con calci alla gola e finito a bastonate. Massimiliano Saggese ...

Uccise il compagno di cella ad Opera, chiesto processo immediato

(espansionetv.it)

spiegando di "aver nutrito astio" nei confronti del compagno di cella, che si trovava in carcere per questioni di droga, "per ragioni legate all’utilizzo della televisione e della pulizia della cella" ...

Uccise il compagno di cella a bastonate, chiesto processo immediato

(milanotoday.it)

Chiesto il processo con rito immediato per Domenico Massari, accusato dell'omicidio - avvenuto lo scorso 19 aprile nel carcere di Opera - del compagno di cella Antonio Magrini. Massari era in ...

Aggredisce la compagna stringendola al collo, arrestato

(rainews.it)

Al culmine dell'ennesima lite, un 27enne tenta di strangolare la compagna. L'uomo, sotto l'effetto dell'alcool, è stato arrestato con le accuse di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. La do ...