Scritte offensive sui muri dei bagni pubblici: 49enne assolto “per non aver commesso il fatto” (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è concluso con un’assoluzione il procedimento penale nei confronti di Eugenio Z., 49 anni, assolto “per non aver commesso il fatto” dal Giudice Monocratico del Tribunale di Benevento, dott.ssa Rotili, in merito all’accusa di aver divulgato senza consenso dati personali sensibili di una ragazza. Le indagini avevano preso avvio nel febbraio 2020, quando la vittima aveva denunciato la diffusione del suo numero di telefono e di altre informazioni personali sui muri di bagni pubblici di due stazioni di servizio, entrambe collocate lungo la Statale 372 Caianello-Benevento, accompagnate da messaggi osceni e offensivi. La vittima aveva ricevuto quindi numerose chiamate e messaggi di uomini interessati a prestazioni sessuali, il che le aveva provocato un evidente danno di immagine. Anteprima24.it - Scritte offensive sui muri dei bagni pubblici: 49enne assolto “per non aver commesso il fatto” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è concluso con un’assoluzione il procedimento penale nei confronti di Eugenio Z., 49 anni,“per nonil” dal Giudice Monocratico del Tribunale di Benevento, dott.ssa Rotili, in merito all’accusa didivulgato senza consenso dati personali sensibili di una ragazza. Le indagini avevano preso avvio nel febbraio 2020, quando la vittima aveva denunciato la diffusione del suo numero di telefono e di altre informazioni personali suididi due stazioni di servizio, entrambe collocate lungo la Statale 372 Caianello-Benevento, accompagnate da messaggi osceni e offensivi. La vittima aveva ricevuto quindi numerose chiamate e messaggi di uomini interessati a prestazioni sessuali, il che le aveva provocato un evidente danno di immagine.

