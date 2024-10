Secoloditalia.it - Sanità, i dati che smentiscono la sinistra. Schillaci: “Più fondi anche in questa manovra”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il miglioramento generale dell’assistenza ospedaliera e un balzo di alcune regioni come Calabria e Sicilia. A smentire gli allarmi sullaal collasso sotto i colpi che sarebbero stati inferti dal governo Meloni sono i numeri del “Programma nazionale esiti”, il sistema di monitoraggio dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, presentato al Cnel. Dall’analisi, che si basa su un articolato sistema di indicatori su otto diverse aree cliniche, emerge che il miglioramento qualitativo si accompagna a un incremento quantitativo che ha riportato i volumi dei ricorsi alle cure ospedaliere, sia per i ricoveri urgenti sia per quelli programmati e diurni, ai livelli pre-pandemia.