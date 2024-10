Roma, il Giubileo illuminato da Luce: il Vaticano ha scelto la mascotte (Di martedì 29 ottobre 2024) Si chiama Luce, ha i capelli azzurri, indossa un giubbotto giallo e stivaletti di gomma verdi. Ecco la mascotte del Giubileo che si inizierà in dicembre. L’ha ideata l’illustratore Simone Legno, creatore del brand Tokidoki. “E’ una bimba pellegrina realizzata con l’estetica dei manga. Ha gli stivali infangati dal cammino e occhi grandi – spalancati sul mondo, pieni di Luce – il cui riflesso ha la forma di una conchiglia, il simbolo del Cammino di Santiago. Luce rappresenterà anche il Padiglione della Santa Sede all’Expo di Osaka 2025”, spiega Vatican News. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tokidoki (@simonelegno) “Non avrei mai immaginato di portare il mio umile contributo artistico, la cultura pop, la cultura kawaii alla Santa Sede”, condivide Legno sui social. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Si chiama, ha i capelli azzurri, indossa un giubbotto giallo e stivaletti di gomma verdi. Ecco ladelche si inizierà in dicembre. L’ha ideata l’illustratore Simone Legno, creatore del brand Tokidoki. “E’ una bimba pellegrina realizzata con l’estetica dei manga. Ha gli stivali infangati dal cammino e occhi grandi – spalancati sul mondo, pieni di– il cui riflesso ha la forma di una conchiglia, il simbolo del Cammino di Santiago.rappresenterà anche il Padiglione della Santa Sede all’Expo di Osaka 2025”, spiega Vatican News. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tokidoki (@simonelegno) “Non avrei mai immaginato di portare il mio umile contributo artistico, la cultura pop, la cultura kawaii alla Santa Sede”, condivide Legno sui social.

