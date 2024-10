Rita De Crescenzo minacciata dal figlio del boss Piccirillo: “A volerti uccidere siamo io e papà” (Di martedì 29 ottobre 2024) L'indagine che ha portato all'arresto del boss Rosario Piccirillo e del figlio Antonio per tentata estorsione partite dalle denunce della tiktoker Rita De Crescenzo. Fanpage.it - Rita De Crescenzo minacciata dal figlio del boss Piccirillo: “A volerti uccidere siamo io e papà” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L'indagine che ha portato all'arresto delRosarioe delAntonio per tentata estorsione partite dalle denunce della tiktokerDe

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La tiktoker Rita De Crescenzo minacciata dal figlio del camorrista: «Ad ucciderti siamo io e papà; Rita De Crescenzo minacciata dal figlio del boss Piccirillo: "A volerti uccidere siamo io e papà"; Le urla contro la polizia, il figlio in fuga e i balletti. L’epopea social della tiktoker Rita De Crescenzo; Minacce di morte per il sindaco sul circolo Pd di Bologna: indignazione e condanna; Ferito il figlio di Rita De Crescenzo, lei sui social accusa una tiktoker: "Chi hai pagato?"; Rita De Crescenzo: “Hanno minacciato mio figlio, perciò è scappato”; Leggi >>>

Rita De Crescenzo minacciata dal figlio del boss Piccirillo: “A volerti uccidere siamo io e papà”

(fanpage.it)

L'indagine che ha portato all'arresto del boss Rosario Piccirillo e del figlio Antonio per tentata estorsione partite dalle denunce della tiktoker Rita ...

Le minacce di morte a Rita De Crescenzo: "Siamo noi due a volerti uccidere"

(napolitoday.it)

Emergono novità sul caso del racket degli ormeggi e sulle minacce di morte alla tiktoker Rita De Crescenzo e al marito: "Quando andrai a fare la denuncia fai scrivere che siamo in due a volerti uccide ...

Minacce contro Rita De Crescenzo, arrestati il boss Piccirillo e il figlio

(internapoli.it)

Estorsione contro Rita De Crescenzo, arrestati Piccirillo e il figlio. Stamattina la Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di ...

Napoli, estorsione e minacce a gestori degli ormeggi a Mergellina: arrestati padre e figlio

(ilmeridianonews.it)

Tra le vittime, la tiktoker Rita De Crescenzo ed il marito. Antonio Piccirillo era noto per essersi dissociato dall'attività criminale del padre, detenuto di spicco di un clan di camorra ...