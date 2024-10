Remco Evenepoel: “Il Tour de France 2025? Punto alla maglia gialla nella prima settimana” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il percorso del Tour de France 2025 è stato svelato e questo, come di consueto, ha dato il via a tantissime reazioni nel mondo del ciclismo, che attende ogni anno di scoprire quale sarà la “rotta” della Grande Boucle prima dell’arrivo a Parigi. Presentato il percorso del Tour de France 2025. C’è il Tourmalet, sempre meno cronometro Remco Evenepoel, campione olimpico nella capitale transalpina qualche mese fa, intervistato dall’Equipe ha affermato: “È un percorso molto particolare e molto bello. Per di più con le Grand Départ che sarà poco distante da casa mia (lo start avverrà a Lille, città vicina al confine con il Belgio, paese natale di Evenepoel, ndr). Il fatto che ci sia una cronometro così presto nel programma mi dà la possibilità di vestire la maglia Gialla nella prima settimana”. Oasport.it - Remco Evenepoel: “Il Tour de France 2025? Punto alla maglia gialla nella prima settimana” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il percorso deldeè stato svelato e questo, come di consueto, ha dato il via a tantissime reazioni nel mondo del ciclismo, che attende ogni anno di scoprire quale sarà la “rotta” della Grande Boucledell’arrivo a Parigi. Presentato il percorso delde. C’è ilmalet, sempre meno cronometro, campione olimpicocapitale transalpina qualche mese fa, intervistato dall’Equipe ha affermato: “È un percorso molto particolare e molto bello. Per di più con le Grand Départ che sarà poco distante da casa mia (lo start avverrà a Lille, città vicina al confine con il Belgio, paese natale di, ndr). Il fatto che ci sia una cronometro così presto nel programma mi dà la possibilità di vestire laGi”.

