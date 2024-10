Puntomagazine.it - Rapina in un bar di Napoli: arrestato uno dei responsabili grazie al DNA su un guanto

(Di martedì 29 ottobre 2024) Custodia cautelare per un pregiudicato, identificato dalla Polizia Scientifica; ancora ignoti i due complici Su delega del Procuratore della Repubblica si comunica che, nella scorsa giornata, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile del reato diin concorso con altri due complici allo stato ignoti, perpetrata il 19 settembre 2023 ai danni dell’esercizio commerciale “Bar MOA”, nel quartiere partenopeo di Barra, asportando danaro contante e valori in tabacchi per un ammontare di circa 25 mila euro.