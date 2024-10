Gaeta.it - Plus Ultra Líneas Aéreas espande il servizio tra Madrid e Lima: nuove opportunità dal 2025

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il panorama aereo tra Europa e Sud America si arricchisce ulteriormente con l’annuncio di, che per ilprevede un significativo incremento delle frequenze sulla rotta. Questa decisione rappresenta non solo un allargamento dei servizi, ma anche un segnale di crescita esia per il turismo che per gli affari tra Spagna e Perù. aumento delle frequenze sulla rottaA partire da aprile, la compagnia aereaincrementerà le frequenze di volo da quattro a cinque alla settimana sulla rotta. Questo sarà possibile con l’aggiunta di un volo ogni giovedì e, successivamente, da luglio porterà il numero a sei sfruttando il sabato come ulteriore giornata di partenza.