Piacenza, 13enne morta: trauma cranico (Di martedì 29 ottobre 2024) 10.24 Dall'esame esterno compiuto ieri a Pavia sul corpo della 13enne precipitata venerdì dal terrazzino di un palazzo a Piacenza sarebbe emerso un importante trauma cranico e molto sangue alla testa.Ulteriori accertamenti stabiliranno se siano stati causati dalla caduta o da un trauma precedente. Aurora è caduta dall'ottavo piano mentre si trovava con il suo ex fidanzato, che è stato fermato ieri pomeriggio ed è indagato per omicidio volontario. Oggi una Tac e l'esame autoptico vero e proprio. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 29 ottobre 2024) 10.24 Dall'esame esterno compiuto ieri a Pavia sul corpo dellaprecipitata venerdì dal terrazzino di un palazzo asarebbe emerso un importantee molto sangue alla testa.Ulteriori accertamenti stabiliranno se siano stati causati dalla caduta o da unprecedente. Aurora è caduta dall'ottavo piano mentre si trovava con il suo ex fidanzato, che è stato fermato ieri pomeriggio ed è indagato per omicidio volontario. Oggi una Tac e l'esame autoptico vero e proprio.

