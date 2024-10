“Per me non esisti più”: la reazione di Javier ed Helena alla notte di passione di Lorenzo e Shaila al Grande Fratello (Di martedì 29 ottobre 2024) Volano stracci nella casa del Grande Fratello. A tenere banco durante l’ultima puntata del reality show targato Mediaset è stata la storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Tra i due concorrenti è scattata la passione durante il loro soggiorno a Madrid, in occasione dello scambio di personaggi con l’equivalente spagnolo del programma, il Gran Hermano. Tornati dalla capitale iberica, Shaila e Lorenzo hanno dovuto fare i conti, rispettivamente, con Javier ed Helena, con cui entrambi erano molto legati prima che nascesse il loro amore dopo una bollente notte di passione in Spagna. “Sono felice di essere tornata a casa”, urla Gatta al suo ingresso nel soggiorno, sotto lo sguardo impietrito di Javier e il sorriso beffato di Helena. Ilfattoquotidiano.it - “Per me non esisti più”: la reazione di Javier ed Helena alla notte di passione di Lorenzo e Shaila al Grande Fratello Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Volano stracci nella casa del. A tenere banco durante l’ultima puntata del reality show targato Mediaset è stata la storia d’amore traGatta eSpolverato. Tra i due concorrenti è scattata ladurante il loro soggiorno a Madrid, in occasione dello scambio di personaggi con l’equivalente spagnolo del programma, il Gran Hermano. Tornati dcapitale iberica,hanno dovuto fare i conti, rispettivamente, coned, con cui entrambi erano molto legati prima che nascesse il loro amore dopo una bollentediin Spagna. “Sono felice di essere tornata a casa”, urla Gatta al suo ingresso nel soggiorno, sotto lo sguardo impietrito die il sorriso beffato di

La decima puntata del Grande Fratello è stata ricca di colpi di scena e di sorprese, a cominciare dal ritorno in Casa di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che è stato al centro di numerose polemiche e dubbi da parte dei loro coinquilini (clicca ...

Helena Prestes e Javier Martinez hanno scoperto dei baci tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Le loro reazioni L'articolo Helena e Javier scoprono che è scoppiata la passione tra Lorenzo e Shaila (e reagiscono male) proviene da Novella 2000.

Javier Martinez scopre i baci tra Shaila e Lorenzo e chiude con lei/ “Per me non c’è più dentro questa Casa!”

(ilsussidiario.net)

Javier Martinez scopre in diretta i baci tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e tronca i rapporti con la ragazza: "Per me non c'è più" ...

