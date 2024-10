PAGELLE E TABELLINO MILAN-NAPOLI 0-2: Conte batte Fonseca, Lukaku e Kvara decisivi (Di martedì 29 ottobre 2024) Voti, PAGELLE e TABELLINO di MILAN-NAPOLI, partita valida per la 10a giornata di Serie A Il NAPOLI conquista altri tre punti ed espugna San Siro grazie ai gol di Lukaku e Kvaratskhelia. Prestazione di carattere del MILAN, ma gli Azzurri dimostrano compattezza e cinismo. Meret straordinario su Leao. Lukaku e Kvaratskhelia festeggiano il gol al MILAN (LaPresse) Calciomercato.itMILAN Maignan 5,5 Royal 5,5 (Pulisic 6) Thiaw 5 Pavlovic 5 Terracciano 5 Musah 6 Fofana 5,5 Chukwueze 6,5 Loftus-Cheek 6,5 (Camarda) Okafor 5 (Leao 6) Morata 6 All. Paulo Fonseca 5,5 NAPOLI Meret 7 Di Lorenzo 6,5 Rrahmani 6 Buongiorno 6 Olivera 6 (Zerbin sv) Gilmour 6 (Folorunsho sv) Anguissa 6,5 McTominay 6,5 Politano 6 (Mazzocchi 6) Lukaku 7 (Simeone 6) Kvaratskhelia 7 (Neres 6) All. Antonio Conte 7,5 Top – Meret 7: salva il vantaggio del NAPOLI nel primo tempo in almeno un paio di circostanze. Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO MILAN-NAPOLI 0-2: Conte batte Fonseca, Lukaku e Kvara decisivi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Voti,di, partita valida per la 10a giornata di Serie A Ilconquista altri tre punti ed espugna San Siro grazie ai gol ditskhelia. Prestazione di carattere del, ma gli Azzurri dimostrano compattezza e cinismo. Meret straordinario su Leao.tskhelia festeggiano il gol al(LaPresse) Calciomercato.itMaignan 5,5 Royal 5,5 (Pulisic 6) Thiaw 5 Pavlovic 5 Terracciano 5 Musah 6 Fofana 5,5 Chukwueze 6,5 Loftus-Cheek 6,5 (Camarda) Okafor 5 (Leao 6) Morata 6 All. Paulo5,5Meret 7 Di Lorenzo 6,5 Rrahmani 6 Buongiorno 6 Olivera 6 (Zerbin sv) Gilmour 6 (Folorunsho sv) Anguissa 6,5 McTominay 6,5 Politano 6 (Mazzocchi 6)7 (Simeone 6)tskhelia 7 (Neres 6) All. Antonio7,5 Top – Meret 7: salva il vantaggio delnel primo tempo in almeno un paio di circostanze.

