Oroscopo Paolo Fox 30 ottobre 2024: incontri per Sagittario, Cancro in ripresa

(Di martedì 29 ottobre 2024) L'diFox del 30, della vigilia di Halloween, prevede una giornata di buoniper i nativi del. Si segnala una nettaper il segno del. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di mercoledì 30, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.30diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete dice che con questa Luna opposta porterà ancora qualche contrasto da superare. Sarà un mercoledì pieno di ritardi. Fai attenzione. Toro - L'diFox del Toro prevede una mattinata piena di cose che non vanno come dovrebbero. Nel pomeriggio, però, la situazione si aggiusterà per il meglio. Gemelli - L'diFox del Gemelli ti trova impegnato a rimuginare sull'amore.