Ilgiorno.it - Non è uno scherzetto: 80mila giocattoli di Halloween per bambini sequestrati a Milano e in Brianza

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Colpo grosso degli agenti del Gruppo operativo anticontraffazione della Polizia locale di. Tre giorni di perquisizioni a, Concorezzo e Brugherio si sono concluse col sequestro penale di circapotenzialmente pericolosi, in quanto pur recando la marcatura Ce, risultavano non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative europee. La merce censita ha un valore totale di circa 650mila euro, tra cerchietti decorativi di, zucche, streghe, maschere, piccoli e grandi pupazzi di peluche, babbi Natale di tutte le dimensioni con movimento a batteria, soldati, elfi, gnomi etc., tutti attinenti al tema die del Natale.