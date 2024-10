Nel concorso docenti PNRR idoneo vuol dire invisibile. Lettera (Di martedì 29 ottobre 2024) inviata da Chiara Bilotta - Gentile Redazione, faccio parte degli “invisibili” del concorso scuola PNRR 2023, i cosiddetti “idonei”, una parola che nel vocabolario della lingua italiana ha un’accezione positiva ma nel contesto di questo concorso in realtà non significa nulla perché l’idoneità raggiunta non è tale da assicurarci alcun ruolo nella scuola italiana. L'articolo Nel concorso docenti PNRR idoneo vuol dire invisibile. Lettera . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 29 ottobre 2024) inviata da Chiara Bilotta - Gentile Redazione, faccio parte degli “invisibili” delscuola2023, i cosiddetti “idonei”, una parola che nel vocabolario della lingua italiana ha un’accezione positiva ma nel contesto di questoin realtà non significa nulla perché l’idoneità raggiunta non è tale da assicurarci alcun ruolo nella scuola italiana. L'articolo Nel

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Abilitazione da 36 CFU per ITP vincitori di concorso PNRR. Prova finale si ripete max due volte. Decreto in Gazzetta Ufficiale

(Orizzontescuola.it)

Il Decreto Legge n.160 del 28 ottobre 2024 Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza regolamenta il percorso di abilitazione per i docenti ...

Idonei concorso ordinario 2020 - nel 2025/26 rischiano assunzioni in coda anche ai vincitori del concorso PNRR2

(Orizzontescuola.it)

In un lungo video sul canale Youtube del Ministero, Valditara ha ribadito l'impegno del governo ad assumere gli idonei dei concorsi 2020. Si tratta, ha precisato il Ministro, di graduatorie ad esaurimento che porteranno all'assunzione graduale di ...

Idonei concorso ordinario 2020, nel 2025/26 rischiano assunzioni in coda anche ai vincitori del concorso PNRR2

(orizzontescuola.it)

In un lungo video sul canale Youtube del Ministero, Valditara ha ribadito l'impegno del governo ad assumere gli idonei dei concorsi 2020. Si tratta, ha precisato il Ministro, di graduatorie ad esaurim ...

Abilitazione da 36 CFU per ITP vincitori di concorso PNRR. Prova finale si ripete max due volte. Decreto in Gazzetta Ufficiale

(orizzontescuola.it)

Il Decreto Legge n.160 del 28 ottobre 2024 Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza regolame ...

Scuola, l’assunzione idonei Concorso PNRR1 è possibile? La risposta della Commissione Europea

(msn.com)

L’assunzione idonei concorso PNRR1 è un tema che da qualche mese a questa parte è molto sentito tra i docenti. Parliamo soprattutto di quei docenti che hanno sostenuto le prove scritte ed orali del co ...

Scuola in sciopero: Stop al Concorso PNRR 2 e ai Tagli del Personale Scolastico

(informazionescuola.it)

Scuola in sciopero: i precari contro il nuovo concorso PNRR 2 e i tagli al personale. Le ragioni della mobilitazione ...