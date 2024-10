Muore a 29 anni in moto contro un’auto al casello autostradale (Di martedì 29 ottobre 2024) CAPANNORI – Incidente mortale poco dopo le 15 del 29 ottobre al casello autostradale della A11 del Frizzone, fra Capannori e Porcari, in provincia di Lucca. Per cause al vaglio dei vigili urbani di Capannori si sono scontrati una moto e un camion e ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote. Si tratta di un 29enne, secondo le prime di informazioni di origini marocchine, che è stato travolto dal tir ed è morto sul posto. Inutili i soccorsi arrivati sul posto con una ambulanza con medico a bordo della Croce Verde di Porcari. Ai rilievi, per individuare eventuali responsabilità, i vigili urbani di Capannori. Corrieretoscano.it - Muore a 29 anni in moto contro un’auto al casello autostradale Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) CAPANNORI – Incidente mortale poco dopo le 15 del 29 ottobre aldella A11 del Frizzone, fra Capannori e Porcari, in provincia di Lucca. Per cause al vaglio dei vigili urbani di Capannori si sono scontrati unae un camion e ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote. Si tratta di un 29enne, secondo le prime di informazioni di origini marocchine, che è stato travolto dal tir ed è morto sul posto. Inutili i soccorsi arrivati sul posto con una ambulanza con medico a bordo della Croce Verde di Porcari. Ai rilievi, per individuare eventuali responsabilità, i vigili urbani di Capannori.

