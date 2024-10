Morti sospette in cardiochirurgia al Papardo, De Luca: “L’assessore Volo sta disponendo l’ispezione” (Di martedì 29 ottobre 2024) “L’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, mi ha appena comunicato che, dopo la mia richiesta urgente, sta disponendo un’ispezione all’Ospedale Papardo di Messina, al fine il rispetto delle procedure e le condizioni imposte dalle normative nel reparto ove si è verificata la morte di sei Messinatoday.it - Morti sospette in cardiochirurgia al Papardo, De Luca: “L’assessore Volo sta disponendo l’ispezione” Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) “regionale alla Salute, Giovanna, mi ha appena comunicato che, dopo la mia richiesta urgente, staun’ispezione all’Ospedaledi Messina, al fine il rispetto delle procedure e le condizioni imposte dalle normative nel reparto ove si è verificata la morte di sei

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morti sospette al Papardo, “ispettori subito e auduzione urgente a Palermo”

(msn.com)

Il capogruppo all'Ars del Movimento 5 Stelle De Luca sollecita l'assessora Volo e un confronto in commissione Salute con i vertici dell'azienda The post Morti sospette al Papardo, “ispettori subito e ...

Morti sospette al Papardo, De Luca (M5S): "Chiesto l'invio degli ispettori e l'audizione dei vertici dell'azienda ospedaliera"

(msn.com)

"Ho immediatamente chiesto l'audizione urgente in commissione Sanità per comprendere cosa è accaduto all'ospedale Papardo, dove si sono verificati sei decessi sospetti in seguito ad altrettante operaz ...

Morti sospette al Papardo, i casi salgono a sei

(rtp.gazzettadelsud.it)

Parliamo dell'inchiesta sulle morti sospette al Papardo. Sono sei i casi di persone decedute in seguito ad operazioni chirurgiche al cuore. Sotto la lente ...

Sei morti sospette al Papardo, De Luca chiede ispezione sanitaria

(canalesicilia.it)

L’onorevole Antonio De Luca, rappresentante del MoVimento 5 Stelle e capogruppo all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), ha recentemente sollecitato un ...