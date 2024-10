Morte della sciatrice Matilde Lorenzi: una webcam ha ripreso tutto, ma non c’è ipotesi di reato (Di martedì 29 ottobre 2024) Nessun responsabile, secondo i giudici, ma è mistero sulla Morte della giovane stella dello sci italiano Matilde Lorenzi. Un procedimento per atti non costituenti reato è stato aperto, su segnalazione dei Carabinieri di Senales, in relazione al decesso dell’atleta, rende noto la Procura di Bolzano. Il Pubblico Ministero competente ha già rilasciato il nulla osta alla sepoltura, non ravvisandosi responsabilità penali. Una webcam ha ripreso l’incidente di Matilde Lorenzi Le esequie di Matilde Lorenzi saranno celebrati giovedì mattina alle 10 nella parrocchia San Lorenzo di Giaveno: la giovane promessa dello sci azzurro è deceduta a seguito della caduta di ieri durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. Secoloditalia.it - Morte della sciatrice Matilde Lorenzi: una webcam ha ripreso tutto, ma non c’è ipotesi di reato Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Nessun responsabile, secondo i giudici, ma è mistero sullagiovane stella dello sci italiano. Un procedimento per atti non costituentiè stato aperto, su segnalazione dei Carabinieri di Senales, in relazione al decesso dell’atleta, rende noto la Procura di Bolzano. Il Pubblico Ministero competente ha già rilasciato il nulla osta alla sepoltura, non ravvisandosi responsabilità penali. Unahal’incidente diLe esequie disaranno celebrati giovedì mattina alle 10 nella parrocchia San Lorenzo di Giaveno: la giovane promessa dello sci azzurro è deceduta a seguitocaduta di ieri durante un allenamento sul ghiacciaioval Senales, in Alto Adige.

