Ilgiorno.it - Morbegno, rapina in stazione: due studenti di 14 e 16 anni in carcere per 5 euro

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Quattordicilei, di duepiù grande lui. Entrambi associati alper minori Cesare Beccaria di Milano su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per soli 5. È questa la somma irrisoria, non ci si compra neppure un pacchetto di sigarette, per la quale si sono messi nei guai i dueche peraltro a quell’ora, circa le 10 di mattino di venerdì scorso, si sarebbero dovuti trovare a scuola e non certo allaferroviaria di. Qui i due ragazzi sono stati bloccati dai carabinieri della localeguidata dal luogotenente Antonio Sottile. A fare luce sull’esatta dinamica della "impropria aggravata”, questa l’ipotesi di reato configurata a carico dei due minorenni, giunge ora il comunicato ufficiale del Comando provinciale dell’Arma.