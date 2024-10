Monea: “Turismo radici viaggiatore cerca esperienza riconnessione con le origini” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Quest'anno celebriamo i grandi traguardi raggiunti in tutto il mondo, Root-In rappresenta un'occasione di dialogo, discussione e conoscenza. In questo contesto Italea è un progetto che unisce tutti gli stackolder, il nome trae origine dalla parola 'talea', il processo attraverso il quale una pianta si propaga: tagliando una parte e ripiantandola, si permette Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Quest'anno celebriamo i grandi traguardi raggiunti in tutto il mondo, Root-In rappresenta un'occasione di dialogo, discussione e conoscenza. In questo contesto Italea è un progetto che unisce tutti gli stackolder, il nome trae origine dalla parola 'talea', il processo attraverso il quale una pianta si propaga: tagliando una parte e ripiantandola, si permette

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "cerca esperienza riconnessione con le origini";delle, Italea si presenta alla comunità italiana in Uruguay; Sostenibilità, Fioravanti: "Polo strategico nazionale da 2 anni migra in cloud le pa"; Battistoni: "Da Osservatorio Itinerari previdenziali occasione di confronto"; Sostenibilità, Rossi (Assarmatori): “Flotta traghetti italiana va avviata alla transizione energetica”; Juventus, Motta: “Spettacolo con l’Inter ma è il passato. Koopmeiners recuperato”; Leggi >>>

Monea: "Turismo radici viaggiatore cerca esperienza riconnessione con le origini"

(msn.com)

Il segretario di Legazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, durante la conferenza di presentazione della terza edizione di Roots-IN 2024 Turismo delle radici e Ma ...

Liguria, Baldino (M5s): “Renzi? Non avremmo vinto con lui, tanti non ci avrebbero votati. Video di Grillo? Evitabile a poche ore dal voto”

(ilfattoquotidiano.it)

“ Non è stato un risultato che soddisfa. Stiamo facendo una costituente non a caso perché serve per riossigenarci. Voti di Renzi? Non scommetterei nemmeno un centesimo sul fatto che avremmo vinto con ...

Turismo delle radici, Roots-In torna a Matera: focus sul made in Italy

(9colonne.it)

Un’edizione speciale a coronamento dell’Anno dedicato alle radici italiane nel mondo: torna a Matera il 18 e il 19 novembre Roots-In, la Borsa Internazionale del Turismo delle Radici, organizzata da R ...

Valorizzare il Turismo delle Radici, pensando anche a chi dal Mezzogiorno è emigrato al Nord

(italiachiamaitalia.it)

L’iniziativa del Turismo delle Radici va valorizzata il più possibile. Gli italiani all’estero ed i loro discendenti devono poter vedere le terre di origine loro e dei loro antenati. E’ importante per ...