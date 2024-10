Mistero sull’omicidio di Silvia Nowak: la comunità di Ogliastro Marina in attesa di risposte (Di martedì 29 ottobre 2024) Continua a infittirsi il Mistero attorno alla tragica morte di Silvia Nowak, una donna tedesca di 53 anni, trovata cadavere dieci giorni fa tra le sterpaglie di Ogliastro Marina, piccola frazione di Castellabate. Il corpo della donna, parzialmente bruciato, è stato rinvenuto a distanza di tre Salernotoday.it - Mistero sull’omicidio di Silvia Nowak: la comunità di Ogliastro Marina in attesa di risposte Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Continua a infittirsi ilattorno alla tragica morte di, una donna tedesca di 53 anni, trovata cadavere dieci giorni fa tra le sterpaglie di, piccola frazione di Castellabate. Il corpo della donna, parzialmente bruciato, è stato rinvenuto a distanza di tre

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mistero sulla morte di Silvia Nowak a Castellabate uccisa a coltellate e trovata carbonizzata - le ipotesi

(Notizie.virgilio.it)

La morte di Silvia Nowak a Castellabate è ancora avvolta nel mistero: esclusa l'ipotesi della rapina finita nel sangue si indaga nel suo passato

Il mistero della morte di Silvia Nowak scuote Ogliastro : spuntano nuovi dettagli dalla tac

(Salernotoday.it)

La comunità di Castellabate è ancora sotto choc per il macabro ritrovamento del corpo di Silvia Nowak, 53enne di origini tedesche, trovata senza vita martedì scorso nei pressi della sua abitazione in via Arena. La donna è stata scoperta ...