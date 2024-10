Mister Movie | Nicholas Hoult di Superman parla del ruolo di Lex Luthor nel DCU, confidando in James Gunn (Di martedì 29 ottobre 2024) Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. Nicholas Hoult non nasconde l’entusiasmo per il suo ruolo di Lex Luthor nel prossimo Superman, diretto da James Gunn. Con l’uscita prevista per l’11 luglio 2025 negli Stati Uniti, l’attore britannico ha condiviso le sue aspettative e riflessioni sulla nuova interpretazione del carismatico super-cattivo della DC, un personaggio amato e odiato dai fan dei fumetti. Nicholas Hoult sul Suo Lex Luthor: “Un Personaggio che Adoro” Durante un’intervista al recente AFI Fest, Hoult ha espresso il suo affetto per il personaggio e il mondo di Superman: “Sono un fan di Superman e di Lex Luthor come personaggio, quindi spero che abbiamo fatto qualcosa di speciale che possa piacere alla gente”. Mistermovie.it - Mister Movie | Nicholas Hoult di Superman parla del ruolo di Lex Luthor nel DCU, confidando in James Gunn Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.non nasconde l’entusiasmo per il suodi Lexnel prossimo, diretto da. Con l’uscita prevista per l’11 luglio 2025 negli Stati Uniti, l’attore britannico ha condiviso le sue aspettative e riflessioni sulla nuova interpretazione del carismatico super-cattivo della DC, un personaggio amato e odiato dai fan dei fumetti.sul Suo Lex: “Un Personaggio che Adoro” Durante un’intervista al recente AFI Fest,ha espresso il suo affetto per il personaggio e il mondo di: “Sono un fan die di Lexcome personaggio, quindi spero che abbiamo fatto qualcosa di speciale che possa piacere alla gente”.

