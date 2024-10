Masters 1000 di Parigi Sonego e Fognini eliminati dal torneo all’esordio

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)– Si fermano al primo turno deldiLorenzoe Fabio. A Bercy, il primo è stato battuto dal cileno Nicolas Jarry in due set per 7-6 (7/4), 6-3, mentre il secondo tennista azzurro è stato superato dal kazako Alexander Bublik per 7-5, 7-5.