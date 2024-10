Thesocialpost.it - Massacrò moglie e due figli, dopo pochi mesi è gia libero. Giovanni Barreca, la decisione del giudice

(Di martedì 29 ottobre 2024) Quasi tutti ricordano il delitto di Altavilla Milicia, avvenuto nel Febbraio scorso. Un concentrato di orrori che sconvolse l’opinione pubblica per la violenza, la brutalità, e soprattutto per il contesto in cui avvennero i fatti.fu subito accusato di aver massacrato lae due dei suoi tredurante un rito di “esorcismo” nella loro abitazione, in provincia di Palermo. Ma l’autore di quell’assurda strage familiare non andrà in carcere. È stato infatti dichiarato incapace di intendere e volere, e per questo non sarà nemmeno processato. Ilper le indagini preliminari di Termini Imerese ha stabilito chenon è imputabile a causa delle sue condizioni psichiatriche, come confermato da una perizia effettuata dagli esperti. Il crimine aveva scosso profondamente l’Italia intera.