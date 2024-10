Malattie rare, fino a 10 anni per diagnosi corretta di ipofosfatasia e ipofosfatemia (Di martedì 29 ottobre 2024) Su patologia dell’osso, l’appello congiunto di clinici e pazienti oggi nel convegno in Senato Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Sono ancora poche, in Italia, le diagnosi precoci di Malattie rare dello scheletro: per l'ipofosfatasia e l'ipofosfatemia possono trascorrere in media fino a 10 ann Ilgiornaleditalia.it - Malattie rare, fino a 10 anni per diagnosi corretta di ipofosfatasia e ipofosfatemia Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Su patologia dell’osso, l’appello congiunto di clinici e pazienti oggi nel convegno in Senato Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Sono ancora poche, in Italia, leprecoci didello scheletro: per l'e l'possono trascorrere in mediaa 10 ann

