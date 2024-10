Lucca Comics & Games, ultimi ritocchi negli stand. Aspettando Turandot (Di martedì 29 ottobre 2024) Lucca, 29 ottobre 2024 – Mentre negli stand commerciali e negli spazi espositivi di Lucca Comics & Games si ultimano freneticamente tutti i preparativi, cresce l’attesa per l’inizio del festival. Non sarà solo un’inaugurazione ufficiale con tanto di autorità varie, ma anche un momento atteso dagli appassionati: mercoledì 30 ottobre (ore 11, Teatro del Giglio) il maestro giapponese Yoshitaka Amano svelerà il terzo poster pucciniano, dopo “Tosca” e “Madama Butterfly”, sarà la volta di “Turandot”. Nello sterminato programma del festival, dunque, uno spazio importante è riservato al centenario della morte di Giacomo Puccini. Lanazione.it - Lucca Comics & Games, ultimi ritocchi negli stand. Aspettando Turandot Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Mentrecommerciali espazi espositivi disi ultimano freneticamente tutti i preparativi, cresce l’attesa per l’inizio del festival. Non sarà solo un’inaugurazione ufficiale con tanto di autorità varie, ma anche un momento atteso dagli appassionati: mercoledì 30 ottobre (ore 11, Teatro del Giglio) il maestro giapponese Yoshitaka Amano svelerà il terzo poster pucciniano, dopo “Tosca” e “Madama Butterfly”, sarà la volta di “”. Nello sterminato programma del festival, dunque, uno spazio importante è riservato al centenario della morte di Giacomo Puccini.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Moda e fumetto si incontrano per il2024; Giubileo 2025: la mascotte ufficiale “Luce” a “& Games”;& Games, conto alla rovescia per il nuovo “Goldrake”;2024, alle Scuderie Ducali Foodmetti con Bruno Barbieri e un albo di Diabolik; Dungeons & Dragons festeggia 50 anni con una mostra a; Ponte di Ognissanti, Halloween esotto il sole: meteo ok per i prossimi appuntamenti; Leggi >>>

Cosa è successo con i click days di Lucca Comics & Games 2024?

(wired.it)

Il risultato è che molti utenti si sono lanciati nel sistema accaparrandosi quel che potevano, e oggi su Telegram, Facebook e altri marketplace e social network abbondano le proposte di scambio (per i ...

Lucca comics, quasi 240.000 biglietti venduti alla vigilia

(ansa.it)

Sono al momento quasi 240.000 i biglietti venduti per l'edizione 2024 di Lucca comics & games, il festival al via da domani e che animerà fino al 3 novembre la città toscana dove per la durata della m ...

Tutto pronto per la nuova edizione di Lucca Comics&Games

(arte.sky.it)

L’edizione 2024 della principale manifestazione italiana dedicata ai mondi del fumetto, del cinema, della musica e dei videogiochi si preannuncia ricca di eventi, anteprime e ospiti provenienti da tut ...

Lucca Comics 2024, tutto pronto per la grande festa: il racconto dalla citt?

(msn.com)

Lucca Comics 2024, tutto pronto per la grande festa: il racconto dalla citt? Matilde Lorenzi, il parere del medico sulla caduta: “Quel casco non protegge. La sicurezza assoluta è un’utopia” Mangia un ...