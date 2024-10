Sport.quotidiano.net - Le ultime: davanti la certezza Castro. In mezzo dovrebbe essere riproposta la linea con Freuler, Fabbian e Urbanski. Ferguson tra i convocati. Chance per Miranda, mediana da Champions

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) Non puòlaterritorio di esperimenti: troppo rischioso, troppo alto il livello e con solo 8 gare il margine d’errore è ridottissimo. Anche per questo Italiano aveva sdoganato il 4-2-3-1 con Odgaard sotto punta a Genova, in un periodo in cui il Bologna avrebbe dovuto giocare senza possibilità di allenamenti veri ogni tre giorni, fino alla gara rinviata con il Milan causa alluvione. Che l’idea lo stuzzicasse era nell’aria da qualche settimana, che avesse in mente di cercare nuove trame per risolvere il problema del gol è argomento sdoganato dalla gara di Marassi.