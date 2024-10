Sport.quotidiano.net - L’AVVERSARIO. Nicola avvisa i suoi : "Il pressing rossoblù davvero asfissiante»

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un Cagliari sfacciato e spigliato. Se lo aspetta così questa sera Davide, speranzoso di rivedere inella stessa versione mostrata alla Serie A nell’ultimo mese, quasi perfetto per i sardi, fatto di due vittorie contro Parma e Torino, e di un pareggio allo Juventus Stadium, prima dello stop di venerdì scorso a Udine. "Si riparte dalle certezze che ci hanno portato a dei miglioramenti – ha detto in conferenza stampa il tecnico, alle prese anche con la gestione del turnover –. Tre partite in una settimana comportano delle decisioni sulla base di quello che si è speso nelle altre gare. Bisognerà avere la sfacciataggine di produrre qualcosa di più: lo abbiamo fatto e lo rifaremo ancora. Il Bologna gioca con unanche sulla costruzione del portiere: noi dobbiamo essere bravi a giocare con tempi ristretti mostrando continuo dinamismo nella proposta di gioco".